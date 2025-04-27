Vitality Stadium'daki müsabakada ev sahibi ekibin Ganalı forveti Antoine Semenyo, ceza sahası içinde yerden yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
Bournemouth'un Brezilyalı forveti Evanilson, 70. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
"Kırmızı Şeytanlar"ın Danimarkalı forveti Rasmus Hojlund, 96. dakikada kale önünden attığı golle takımı adına 1 puanı kurtardı.
Ligde son 5 haftayı galibiyetsiz kapatan Manchester United, 39 puanla 14. sırada yer alırken Bournemouth, 50 puanla 10. sırada bulunuyor.