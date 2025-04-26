Wolverhampton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton sahasında Leicester City'i konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolverhampton - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Wolverhampton ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Leicester City maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Sa; Agbadou, Toti, Bueno; Semedo, Andre, Gomes, Ait-Nouri; Munetsi, Cunha; Larsen

Leicester City: Hermansen; Pereira, Coady, Faes, Thomas; Ndidi, Soumare; McAteer, El Khannouss, Ayew; Daka

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈