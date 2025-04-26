Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Wolfsburg - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolfsburg - Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Freiburg maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolfsburg - Freiburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg: Grabara; Fischer, Vavro, Koulierakis; Paredes, Dardai, Arnold, Gerhardt, Maehle; Wind, Amoura

Freiburg: Muller; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Osterhage; Doan, Manzambi, Grifo; Holer

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