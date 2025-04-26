Newcastle United - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United sahasında Ipswich Town'u konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Newcastle United - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Newcastle United ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Ipswich Town maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED - IPSWICH TOWN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Barnes

Ipswich Town: Palmer; Tuanzebe, O'Shea, Greaves, Burgess; Morsy, Cajuste; Johnson, Enciso, Clarke; Delap

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