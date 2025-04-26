Dundee United 0-5 Celtic (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İskoçya Premiership'in 2. etabının ilk maçında Celtic, deplasmanda Dundee United'ı 5-0 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2025- 16:44 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025- 17:09