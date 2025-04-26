Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda? El Clasico ne zaman ve saat kaçta?

İspanya futbolunun iki devi, Barcelona ile Real Madrid, Kral Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Hans Flick yönetiminde bu sezon hem La Liga’da hem de Avrupa arenasında fırtına gibi esen Barcelona, ezeli rakibi karşısında zafer kazanarak bir kupa daha müzesine götürmenin peşinde. Ligde Real Madrid’in 4 puan önünde yer alan Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final bileti alarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid ise, bu sezon Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından rotasını yeniden iç sahadaki başarılarına çevirdi. Arsenal karşısında Şampiyonlar Ligi’ne veda eden eflatun-beyazlılar, moral bulmak için Kral Kupası’na göz dikmiş durumda. Ligde son olarak genç yıldız Arda Güler’in golüyle 3 puan toplayan Real Madrid, finalde hata yapmadan kupayı kaldırmak istiyor. Arda Güler'in bu dev mücadelede ilk 11'de yer alıp almayacağı ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda? El Clasico ne zaman ve saat kaçta?

Barcelona-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Hans Flick yönetiminde tekrardan yükselişe geçen Katalan ekibi, El Clasico'da mutlu sona ulaşan taraf olmak istiyor. Üç kulvarda da yoluna dolu dizgin devam eden Barcelona, ligde Real Madrid'in 4 puan önünde zirvede yer alıyor. Carlo Ancelotti önderliğinde Avrupa'da Arsenal'a elenen Real Madrid ise ezeli rakibi karşısında moral arıyor. Kral Kupası'nda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen eflatun-beyazlılarda, Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. A Milli futbolcu, son oynanan lig maçında Getafe filelerini havalandırarak takımına 3 puanı kazandıran isim olmuştu. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Kral Kupası detayları...

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kral Kupası finalinde oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla'da oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Kral Kupası final maçında oynanacak El Clasico'da gözler Arda Güler'e çevrildi. A Milli futbolcunun Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak heyecan dolu karşılaşmada ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Ligde oynanan son maçta takımının tek golünü kaydederek, eflatun-beyazlıların Getafe mücadelesini 1-0 kazanmasını sağlayan Arda Güler'in Barcelona maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Carlo Ancelotti ve ekibinin kararına göre Güler'in oyuna sonradan gireceği tahmin ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Kounde, Martinez, Cubarsi, Martin, de Jong, Pedri, Raphinha, Olmo, Lamine Yamal, Ferran

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Ceballos, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

BARCELONA'DAN REAL MADRID'E AĞIR ÜSTÜNLÜK

Hans Flick'in göreve gelmesinin ardından eski kimliğine kavuşan Barcelona, Real Madrid ile oynanan maçlarda önemli bir üstünlük sağladı. Bu sezon 2 defa El Clasico'da Madrid ekibiyle kozlarını paylaşan Katalan ekibi, toplam 9 gol atma başarısı gösterdi. La Liga'da deplasmanda oynanan ilk maçı 4-0 kazanarak tarihe geçen Barcelona, Süper Kupa final maçında da 5-2'lik bir skorla galip gelmesini bildi. Üst üste gelen ağır yenilgilerin ardından Carlo Ancelotti'nin nasıl çözüm bulacağı merak edilirken, Barcelona-Real Madrid Kral Kupası final maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

BARCELONA İLE REAL MADRID ARASINDA 222. RANDEVU

Tarihleri boyunca 221 defa karşı karşıya gelen Barcelona ile Real Madrid, Kral Kupası final maçında 222. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 88 karşılaşmayı Katalan ekibi kazanırken, 91 mücadeleyi de Madrid temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 42 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

EL CLASICO ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAKEM AÇIKLAMASI

El Clasico öncesi hakem tartışmaları yaşanmaya devam ederken, Real Madrid'den beklenmedik bir açıklama geldi. Eflatun-beyazlılar, Barcelona maçı öncesi hakem Ricardo De Burgos'un değiştirilmesi için başvuru yaptı. Gündem olan talep kabul edilmezken, bu karar sonrası Real Madrid basın toplantısına katılmama kararı aldı. Ayrıca, Madrid temsilcisi son antrenmanı da iptal etti.