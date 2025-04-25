Bülent Uygun'un acı günü

Teknik Direktör Bülent Uygun'un uzun süredir hastalıkla mücadele eden kızı Almina Tude Uygun vefat etti. Almina, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Merhume Almina Tude Uygun'un, 26 Nisan Cumartesi ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.
TFF'DEN TAZİYE MESAJI
Federasyonumuzda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Millî Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude… pic.twitter.com/2ACsEiJOye— TFF (@TFF_Org) April 25, 2025