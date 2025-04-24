Türkıye Futbol Federasyonu'nun temasları sonucu Istanbul'da açılması kararlastırılan UEFA Temsilciligi bugünden itibaren faaliyete geçecek. Londra ve Brüksel'in ardından UEFA'nın üçüncü dıs merkezi olacak, Takvim'de yer alan habere göre Istanbul UEFA Temsilciligi'ne Türkiye Futbol Federasyohu'nun tarihi Levent Kasrı ev sahipligi yapacak. Kıtaları bulusturan, tarih ve medeniyetin kesisim noktası olan Istanbul; böylece dünya futbolunun sayılı merkezleri arasındaki yerini alarak, konumunu daha da pekistirecek. UEFA Istanbul Temsilciligi'nin açılıs töreni bugün saat 12.00'de Baskan Recep Tayyip Erdogan'ın katılımıyla yapılacak. Törene UEFA Baskanı Aleksander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu Üyeleri ile üye ülke federasyon baskanları da katılacak.