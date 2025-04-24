Trendyol Süper Lig'de sezon başında Onvo Antalyaspor ile anlaşan ancak ocak ayında Akdeniz ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Alex de Souza, Brezilya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

TNT Sports'ta yer alan habere göre, Onvo Antalyaspor'dan ayrılmasının ardından Alex, futbolculuğu döneminde formasını giydiği Cruzeiro, Teknik Direktör Leonardo Jardim ile anlaşmadan önce Brezilya ekibinin Başkanı Alexandre Mattos ile konuştuğunu açıkladı.

Alex ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Bir kulübün koçluk profilini bu kadar çok değiştirmesini anlayamıyorum. Koçları değiştirdiğinizde, takımın aldığı teşvikler, nasıl savunulacağı, nasıl hücum edileceği gibi konularda, mevcut tetikleyiciler değişiyor ve bunu anlaması gereken 25 kişilik bir oyuncu grubu var."

"Bu değişimde her şey değişir. Antrenman türleri, fiziksel uyarılar, antrenör A'dan antrenör B'ye gelen talepler ve oyuncu tüm bunların ortasındadır. Dolayısıyla kulübü kim yönetiyorsa bu duruma çok ince bir şekilde bakmalıdır çünkü çoğu zaman heyecan içinde değişimin sonuçları olabilir. Bu nedenle sorun yaratmamak için iyi analiz edilmesi gerekir"

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