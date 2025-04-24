Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Taawon sahasında Al Raed'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Taawon - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Taawon - Al Raed maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Taawon ile Al Raed karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Taawon - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAAWON - AL RAED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Taawon - Al Raed maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.