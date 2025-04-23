Torino-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Torino-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Torino sahasında Udinese'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2025- 10:48