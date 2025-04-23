Rus ve Arap kulüpleri Beşiktaş'ın Portekizli yıldız maestrosu Gedson Fernandes'i transfer etmek için adeta kapıda bekliyor. Fernandes giderse alternatifi İtalya'da hazır. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Atalanta'nın Hırvat merkez orta saha oyuncusu Mario Pasalic ile temas kurdu. 30 yaşındaki oyuncu da Beşiktaş'a gelmeye oldukça sıcak bakıyor. Tecrübeli maestro, bu sezon boy gösterdiği 42 karşılaşmada 6 gol, 5 asist katkısı sağladı. Hajduk Split altyapısından yetişen Pasalic, Chelsea, Monaco ve Milan gibi dev takımların da formasını giydi. 74 kez de milli formayı giyen Hırvat yıldız, 10 gol attı.
Beşiktaş'ın yeni maestrosu İtalya'dan!
Yaz transfer sezonu için çalışmalarını titizlikle yürüten Beşiktaş, birçok talibi olan maestro Gedson Fernandes’in alternatifini İtalya’da buldu. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 23.04.2025- 06:41