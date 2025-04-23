İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Londra derbisinde Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Liverpool ile Arsenal'ın arasındaki puan farkı 12'ye çıktı. Liverpool, hafta sonunda Tottenham karşısında bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İşte detaylar...

Premier Lig'de 34. hafta maçında Arsenal ile Crystal Palace Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçta kazanan çıkmadı.

Arsenal, maçın 3. dakikasında Jakub Kiwior'un golüyle öne geçti, Eberechi Eze 27. dakikada konuk takım adına ağları havalandırıp skoru eşitledi.

İlk yarının son anlarına 1-1'lik eşitlikle girilirken Arsenal'da Leandro Trossard 42'te Mikel Arteta'nın ekibini yeniden öne geçirdi.

Devre Arsenal'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken maçın ikinci yarısının büyük bir bölümünde skor değişmedi.

Crystal Palace'da oyuna sonradan dahil olan Jean-Philippe Mateta 83'te kaydettiği golle skora yeniden dengeyi getirdi.

Kalan bölümde başka gol çıkmazken Arsenal ile Crystal Palace 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Arsenal puanını 67'ye, Crystal Palace ise 45'e çıkardı.