Real Madrid-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

La Liga’da şampiyonluk yarışında artık her puanın altın değerinde olduğu haftalara girildi. 32. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Son dönemde yaşanan moral bozukluklarıyla taraftarını endişelendiren eflatun-beyazlılar, bu zorlu karşılaşmayı bir dönüm noktası olarak görüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde Arsenal'a elenerek Avrupa defterini erken kapatan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, ligde de lider Barcelona’nın 7 puan gerisine düşerek ciddi bir yara aldı. Bu tabloyu tersine çevirmek isteyen Real Madrid, Bernabéu'da taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmak hem de şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Peki, Real Madrid-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

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La Liga'da şampiyonluk yarışının nabzı iyice yükselirken, 32. haftada futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Avrupa sahnesinde yaşadığı hayal kırıklığının ardından gözünü tamamen lige çeviren eflatun-beyazlılar, bu kritik maçtan galip ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'a elenerek yoluna Avrupa'sız devam eden Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, şimdi tüm gücünü La Liga'ya vermiş durumda. 66 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid, bu hafta galip gelirse lider Barcelona ile arasındaki farkı 4 puana indirecek ve kalan haftalarda yarışa yeniden heyecan katacak. Karşılaşma öncesinde gözler yalnızca puan tablosunda değil, sahada yer alacak isimlerde de. Özellikle sakatlıklar nedeniyle kadroda yaşanan değişiklikler, Arda Güler'in ilk 11'de yer alma ihtimalini gündeme taşıdı. Peki, Real Madrid-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 32. haftasında oynanacak Real Madrid-Athletic Bilbao maçı 20 Nisan Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Athletic Bilbao maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Arsenal'a elenen Real Madrid'de oklar Carlo Ancelotti'ye çevrildi. Deneyimli teknik adamın kadro tercihleri futbolseverler tarafından tartışılırken, Athletic Bilbao maçında Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı merak ediliyor. Şampiyonluk mücadelesinde mutlak galibiyet alması gereken eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in yedek kulübesinde yer alması beklenirken, oyuna sonradan dahil olacağı tahmin ediliyor.

REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Garcia, Tchouameni, Camavinga, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vinicius

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Boiro, de Galarreta, Prados, Gomez, Djalo, Berenguer, Guruzeta

REAL MADRID'DE 4 SAKAT

Sezon başından itibaren sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'e bir üzücü haber de Kylian Mbappe'den geldi. Ayak bileğinden sakatlanan Fransız yıldızın tedavisine başlanırken, Athletic Bilbao maçında kadroda olması beklenmiyor. Diğer yandan, tedavileri devam eden Ferland Mendy, Daniel Carvajal ve Eder Militao da kritik maçta süre alamayacak.

REAL MADRID İLE ATHLETIC BILBAO ARASINDA 193. RANDEVU

Tarihleri boyunca 32 defa karşı karşıya gelen Real Madrid ile Athletic Bilbao, La Liga'nın 32. haftasında 193. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 101 karşılaşmayı eflatun-beyazlılar kazanırken, 54 mücadaeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 37 maç ise beraberlikle sonuçlandı.