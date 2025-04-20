İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Manchester United ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Ruben Amorim yönetiminde Avrupa'da yoluna devam eden Kırmızı Şeytanlar, ligde yaşanan kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Vitor Pereira ile önemli bir çıkış yakalayan Wolverhampton ise zorlu Manchester deplasmanında üst üste 5. galibiyetini almayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United-Wolverhampton maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana, Mazraoui, Maguire, Yoro, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Dalot, Garnacho, Bruno Fernandes, Hojlund

Wolverhampton: Jose Sa, Doherty, Toti, Agbadou, Gomes, Andre, Semedo, Ait-Nouri, Bellegarde, Munetsi, Larsen

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