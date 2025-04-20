Icardi ile özdeşleşen gol sevincini yaptı oyundan atıldı!

Brezilya Serie B'de oynanan Goias - Vila Nova karşılaşmasında gündeme damga vuran bir olay yaşandı. Vila Nova forması giyen Elias, takımının attığı golden sonra Mauro Icardi gibi elini kulaklarına götürerek sevinç yaşadı. Ancak Elias bu hareketi sonrası kırmızı kart gördü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Brezilya Serie B'de oynanan Goias - Vila Nova maçında gündeme damga vuran bir olay yaşandı.

Vila Nova forması giyen Elias, 90+2. dakikada attığı gol sonrası sevincini Mauro Icardi gibi kutladı.

Elias'ın bu hareketi hakem tarafından tribünleri tahrik edici bulundu. Mücadelenin hakemi, Elias'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi ve Brezilyalı futbolcu oyun dışında kaldı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI!

Sambacı sağ bekin bu hareketinin ardından oyun dışında kalması futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Birçok yorumcu ve taraftarlar, hakemin kararının gereksiz olduğunu ve bu tür kutlamaların normal olduğunu ifade etti.