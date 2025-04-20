İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham sahasında Chelsea'yi konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fulham-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Fulham ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham-Chelsea maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FULHAM-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Lukic, Berge, Pereira, Sessegnon, Iwobi, Raul Jimenez

Chelsea: Sanchez, Reece James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Madueke, Palmer, Neto, Jackson

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