Monaco-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Monaco-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Monaco sahasında RC Strasbourg'u konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2025- 16:27