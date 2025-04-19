Marsilya-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Marsilya-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Marsilya sahasında Montpellier'i konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2025- 19:34