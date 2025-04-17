Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal Riyadh sahasında Al Khaleej'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal Riyadh - Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Hilal Riyadh ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL RIYADH - AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Hilal Riyadh - Al Khaleej maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 18.50'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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