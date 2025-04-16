Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Newcastle United ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Crystal Palace maçı 16 Nisan Çarşamba günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Gordon, Isak, Barnes

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈