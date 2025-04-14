Bournemouth-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Bournemouth sahasında Fulham'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BOURNEMOUTH-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bournemouth-Fulham maçı 14 Nisan Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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