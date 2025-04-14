Isparta 2. Amatör Küme'de Ali Köyü Birlik Spor ile Bezirgan Spor'un karşılaştığı maçta şok bir gelişme yaşandı. Maçın 88’inci dakikasında hakem Aybars Kaya, bir faul pozisyonu sonrası oyunu durdurdu. Kendi aleyhlerine faul verilmesine sinirlenen Ali Köyü Birlik Spor oyuncusu E.K. önündeki takım arkadaşlarının arasından sıyrılıp, zıplayarak hakem Kaya'ya yumrukla vurdu. Aldığı darbeyle yere düşen Aybars Kaya diğer oyuncuların araya girmesiyle ayağa kalkarak maçı tatil etti. Hakemi darbeden oyuncu polis tarafından merkeze götürüldü. Hakemin darp raporu aldığı ve oyuncudan şikayetçi olduğu öğrenildi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Isparta 2'nci Amatör Küme'de dün Ali Köyü Birlik Spor ile Bezirgan Spor arasında Emre Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın 88'inci dakikasında hakem Aybars Kaya, bir faul pozisyonu sonrası oyunu durdurdu. Kendi aleyhlerine faul verilmesine sinirlenen Ali Köyü Birlik Spor oyuncusu E.K. önündeki takım arkadaşlarının arasından sıyrılıp, zıplayarak hakem Kaya'ya yumrukla vurdu. Aldığı darbeyle yere düşen Aybars Kaya diğer oyuncuların araya girmesiyle ayağa kalkarak maçı tatil etti. Hakemi darbeden oyuncu polis tarafından merkeze götürüldü. Hakemin darp raporu aldığı ve oyuncudan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Bu arada, olay cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde, takım arkadaşlarının arkasında bulunan E.K.'nin zıplayıp, hakemin boyun bölgesine yumruk attığı anlar yer aldı.

TFFHGD: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Isparta Şubesi'nin, olaya ilişkin yazılı açıklamasında, "13 Nisam 2025 tarihinde Emre Stadı'nda 2. Amatör Lig müsabakası Ali Köyü Birlik Spor Kulübü- Bezirgan Spor Kulübü karşılaşmasında, Ali Köyü Birlik Spor oyuncusu E.K. müsabaka hakemi Aybars Kaya'ya fiziki saldırıda bulunmuştur. Hakemimize karşı yapılan insanlığa ve spor ahlakına yakışmayan fiili ve sözlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Spor sahalarına yakışmayan söz konusu olay ile ilgili olarak darp raporu alan hakemimiz ilgili kurumlara şikayette bulunmuştur. TFFHGD Isparta ailesi olarak hakemimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tip oyuncuların sahalarda yer almaması ve gerekli cezayı almaları için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz" denildi.

Öte yandan, Bezirgan Spor lehine 2-1 devam ederken 88'inci dakikada tatil edilen maçla ilgili kararı Tertip Komitesi'nin, olaya karışan futbolcular hakkında kararı ise Disiplin Kurulu'nun vereceği ifade edildi.