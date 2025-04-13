Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftada Stuttgart sahasında Werder Bremen konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Stuttgart-Werder Bremen maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Stuttgart-Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART-WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Werder Bremen maçı 13 Nisan Pazar günü saat 16.30'da beIN CONNECT ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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