Atalanta-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Atalanta sahasında Bologna'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta-Bologna maçı 13 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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