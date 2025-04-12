İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecan dolu bir maça sahne oldu.

Manchester City sahasında Crystal Palace karşısında 2-0 geride olduğu mücadeleden büyük bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada konuk ekip 8. dakikada Eze ve 21. dakikada Richards'ın golleriyle mücadelede 2-0 öne geçti.

Ev sahibi Manchester City, 33. dakikada De Bruyne, 36'da Marmoush , 47'de Kovacic, 56'da Mcatee ve 79'da O'Reilly'nin golleriyle sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Bu maçın ardından Manchester City ligde 55 puanla 4. sırada yer alıyor.

Crystal Palace ise 43 puanla 11. sırada bulunuyor.