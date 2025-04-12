La Liga’da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürerken, 31. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Leganes ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Avrupa’da fırtına gibi esen Barcelona, ligde de zirveye demir atmak istiyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi sahnesinde Borussia Dortmund'u 4-0 gibi net bir skorla geçerek moral depolayan Hans Flick ve öğrencileri, şimdi rotasını La Liga’ya çevirdi. Katalan ekibi, geçtiğimiz hafta yaşadığı puan kaybıyla Real Madrid ile arasındaki farkı açma fırsatını elinin tersiyle itti. Bu kez benzer bir hatayı tekrarlamak istemeyen Barça, Leganes deplasmanında işi sıkı tutuyor. Özellikle hücum hattında Raphinha, Lamine Yamal ve Lewandowski üçlüsünün sahada göstereceği performans, galibiyet yolunda belirleyici olacak. Peki, Leganes-Barcelona maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Leganes-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da şampiyonluk yarışının nabzı 31. haftada Leganes-Barcelona karşılaşmasıyla daha da yükseliyor. Hem Avrupa'da hem de ligde etkileyici bir ivme yakalayan Barcelona, Hans Flick yönetiminde adeta vites yükseltti. Hafta içi Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund'u 4-0 gibi net bir skorla geçerek moral depolayan Katalan temsilcisi, şimdi gözünü Leganes deplasmanına dikmiş durumda. Geçtiğimiz hafta yaşadığı beraberlik nedeniyle Real Madrid ile puan farkını açma şansını kaçıran Barça, bu kez telafisi olmayan bir dönemeçte. 30 maçta topladığı 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle zirvede yer alan Barcelona, artık her puanı altın değerinde görüyor. Maçın kilit noktalarından biri ise hiç kuşkusuz hücum hattı. Raphinha, genç yıldız Lamine Yamal ve tecrübeli golcü Lewandowski, Leganes savunmasını zorlamaya hazır. Katalan ekibi, üçlü hücum hattının etkili performansıyla deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Peki, Leganes-Barcelona maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

LEGANES-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 31. haftasında oynanacak Leganes-Barcelona maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

LEGANES-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Municipal de Butarque'de oynanacak Leganes-Barcelona maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LEGANES-BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Leganes: Dmitrovic, Rosier, Gonzalez, Nastasic, Tapia, Hernandez, Neyou, Cisse, Raba, Cruz, Garcia

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde, Gavi, Pedri, Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski

LEWANDOWSKI İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Hans Flick'in Barcelona'ya gelmesinin ardından tekrar yükselişe geçen Robert Lewandowski, golleriyle ön plana çıkmaya devam ediyor. Son olarak, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Borussia Dortmund ağlarını 2 defa sarsan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, La Liga'da gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Avrupa'da ise takım arkadaşı Raphinha'nın hemen arkasında, ikinci sırada bulunuyor. İşte Robert Lewandowski'nin istatistikleri:

La Liga: 29 maç - 25 gol - 2 asist

Şampiyonlar Ligi: 11 maç - 11 gol

Kral Kupası: 3 maç - 3 gol

Supercopa: 2 maç - 1 gol - 1 asist