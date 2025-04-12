İtalya Serie A'nın 32. haftasında Juventus sahasında Lecce ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip 2. dakikada Teun Koopmeiners ile öne geçti. Rakip kalede baskılı oynayan Juventus 33. dakikada Kenan Yıldız ile skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekip 87. dakikada Baschirotto ile skoru 2-1'e getirdi ve maç bu sonuçla noktalandı.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90. dakikada oyundan alınırken karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

Juventus puanını 59'a yükseltti. Lecce ise 26 puanda kaldı.

İşte milli yıldızımızın şık golü...