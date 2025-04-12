Serie A'nın 32. haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, sahasında Cagliari'yi 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Serie A'nın 32. haftasında Inter ile Cagliari karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 3-1'le geçerek haftayı 3 puanla kapattı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Marko Arnautovic, 26. dakikada Lautaro Martinez ve 55. dakikada Yann Bisseck kaydetti. Cagliari'nin tek golüyse 48. dakikada Roberto Piccoli'den geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU 84 DAKİKA OYNADI

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 84 dakika sahada kaldı.

Inter bu sonuçla puanını 71'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 16. mağlubiyetini alan Cagliari ise 30 puanda kaldı.