Almanya futbolunun nabzı, Bundesliga'nın 29. haftasında Münih’te atıyor. Dev klasiğe sahne olacak karşılaşmada Bayern Münih ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülen bu mücadelede iki ezeli rakip, hem prestij hem de puan savaşı verecek. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında istedikleri sonuçları alamayan iki dev, şimdi rotayı lige çevirdi. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, taraftarı önünde hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Borussia Dortmund ise son haftalarda yakaladığı çıkışı bu zorlu deplasmanda da sürdürme peşinde. Peki, Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bayern Münih-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya futbolunun kalbi bu hafta Münih'te atacak. Bundesliga'nın 29. haftasında, iki ezeli rakip Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülen bu mücadele, sadece puan savaşı değil, aynı zamanda prestij mücadelesi niteliği taşıyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi arenasında sahne alan Bayern Münih, çeyrek final ilk maçında Inter'e 2-1 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı. Ancak şimdi gözler tamamen lige çevrilmiş durumda. Teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Bavyera temsilcisi, 68 puanla zirvede oturuyor ve şampiyonluk hedefine adım adım ilerliyor. Derbiden galibiyetle ayrılarak hem moral depolamak hem de liderliğini perçinlemek istiyor. Diğer tarafta ise zorlu bir Barcelona deplasmanına çıkan Borussia Dortmund, sahadan 4-0 gibi ağır bir skorla mağlup ayrıldı. Avrupa'da alınan bu sonuç moralleri sarsmış olsa da, teknik direktör Niko Kovac ve öğrencileri ligdeki yükselişini sürdürmekte kararlı. Son iki maçını kazanan sarı-siyahlılar, Allianz Arena'da sürpriz yaparak üst üste üçüncü galibiyetlerini alma hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MUNIH-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında oynanacak Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Urbig, Laimer, Dier, Kim, Stanisic, Goretzka, Kimmich, Müller, Olise, Sane, Kane

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Emre Can, Süle, Bensebaini, Chukwuemeka, Nmecha, Brandt, Gittens, Adeyemi, Guirassy

İKİ TAKIM ARASINDA 132. RANDEVU

Tarihleri boyunca 131 defa karşı karşıya gelen Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 29. haftasında 132. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 63'ünü Bayern Münih kazanırken, 33 mücadeleyi de Borussia Dortmund üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 35 maç ise beraberlikle sonuçlandı.