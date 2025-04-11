İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yıldız futbolcusu Mohamed Salah ile 2027 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yıldız futbolcusu Mohamed Salah ile 2027 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mısırlı oyuncunun geleceğiyle ilgili spekülasyonlara son verdi.