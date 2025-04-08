Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Yapay zeka şampiyonu tahmin etti

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Yapay zeka şampiyonu tahmin etti

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı da kızıştı. Son olarak yapay zekanın şampiyonluk tahmini futbolseverlerin bir hayli ilgisini çekti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2025- 16:37