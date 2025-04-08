Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Yapay zeka şampiyonu tahmin etti
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı da kızıştı. Son olarak yapay zekanın şampiyonluk tahmini futbolseverlerin bir hayli ilgisini çekti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e indi. Cimbom ligde 71 puanla lider konumda yer alırken Fenerbahçe ise 68 puanla 2. sırada bulunuyor.
Son olarak Euro Club Index adlı sitenin yapmış olduğu şampiyonluk tahmini gündem oldu.
İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE LİGDEKİ İLK 5 TAKIMIN SIRALAMASI:
5- İKAS EYÜPSPOR: 56 PUAN
4- REEDER SAMSUNSPOR: 60 PUAN
Samsunspor'un dördüncü bitirmesine yüzde 59 ihtimal verildi.
3-BEŞİKTAŞ: 64 PUAN
Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 78, 4 ihtimal verildi.
2-FENERBAHÇE: 88 PUAN
Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 20.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 22.6 olarak güncellendi.
1-GALATASARAY: 91 PUAN
Galatasaray'ın yüzde 79.4 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 77.4 olarak güncellendi.