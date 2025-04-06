Portekiz Süper Ligi'nin 28. haftasında Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, deplasmanda Porto'yu 4-1 yendi.

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan 28. hafta müsabakalarıyla devam etti. Haftanın maçında Porto ile Benfica karşı karşıya geldi.

Porto'nun ev sahipliğini üstlendiği dev maça Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, ilk 11'de başladı.

Mücadelenin 1. dakikasında Vangelis Pavlidis'in golü ile Benfica 1-0 öne geçerken asist Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

43. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydeden Vangelis Pavlidis, Benfica'yı ilk yarının sonunda 2-0 öne taşıdı.

PAVLIDIS TARİHE GEÇTİ

Dakika 69'da yeniden fileleri havalandıran Vangelis Pavlidis, yaptığı hat-trick ile Benfica tarihinde Porto deplasmanında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Porto'nun tek golü dakika 81'de Samu Omorodion Aghehowa tarafından geldi.

Skoru belirleyen golü ise dakika 90+4'te Orkun Kökçü'nün asisti ile Otamendi attı.