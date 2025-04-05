İngiliz hakem Everton-Arsenal maçını erken bitirdi! İşte o anlar

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Everton-Arsenal maçında ilginç bir an yaşandı. İngiliz hakem maçı erken bitirdi gelen tepkiler üzerine 10 saniye daha oynatıp son düdüğü çaldı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2025- 18:15