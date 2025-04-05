İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.
MAÇI ERKEN BİTİRDİ
Maçın sonlarında hakem Darren England, uzatma süreleri dolmadan maçın bitiş düdüğünü çaldı. Futbolcuların itirazının ardından saatini kontrol edip kararından vazgeçen England, oyunu kısa bir süre daha devam ettirerek maçı sonlandırdı.
İŞTE O ANLAR
⏲ Everton x Arsenal maçında hakem Darren England, maçı erken bitirdi.👀 Oyuncuların uyarılarının ardından oyunu devam ettiren hakem, saniyeler sonra maçı tekrar bitirdi. | #PL pic.twitter.com/CxeBcQDSXn— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 5, 2025