İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir karşılaşma yaşanacak. Goodison Park’ta sahne alacak mücadelede Everton, zirve yarışından kopmak istemeyen Arsenal’i konuk edecek. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, beklenmedik puan kayıplarının ardından zirvedeki Liverpool’un 12 puan gerisine düştü. 61 puanla 2. sırada bulunan Arsenal, şampiyonluk umudunu diri tutmanın peşinde. Sezon boyunca istikrarsız bir grafik çizen Everton ise küme düşme hattından tamamen uzaklaşmak istiyor. Son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Maviler, iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Peki, Everton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 31. haftası, zirve ve düşme hattını yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak. Goodison Park'ta kozlarını paylaşacak olan Everton ile Arsenal, üç puan için sahaya çıkacak. Son haftalarda form grafiğini yükselten Arsenal, lider Liverpool'un arkasında kalabilmek adına bu zorlu deplasmanda kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Mikel Arteta'nın öğrencileri, geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 61 puanla 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Kuzey Londra ekibi, üst üste 3. galibiyetini alarak Liverpool'la arasındaki puan farkını eritmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi Everton ise David Moyes yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Maviler, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 34 puana ulaşarak 15. sırada yer alıyor. Küme düşme hattıyla arasındaki mesafeyi açmak isteyen Liverpool temsilcisi, taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Peki, Everton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Everton-Arsenal maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

EVERTON-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Goodison Park'ta oynanacak Everton-Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EVERTON-ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Gueye, Doucoure, Harrison, Alcaraz, Beto

Arsenal: Gaya, Timber, Saliba, Magalhaes, Lewis-Skelly, Partey, Odegaard, Rice, Nwaneeri, Martinelli, Merino

İKİ TAKIM ARASINDA 209. RANDEVU

Tarihleri boyunca 208 kez karşı karşıya gelen Everton ile Arseanal, Premier Lig'in 31. haftasında 209. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 61'ini Everton kazanırken, 107 maçı da Arsenal üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 44 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.