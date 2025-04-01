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F.Bahçe derbiye hazır F.Bahçe derbiye hazır 15:14
G.Saray F.Bahçe derbisine hazır G.Saray F.Bahçe derbisine hazır 15:12
Mourinho'dan orta saha için flaş karar! Mourinho'dan orta saha için flaş karar! 13:00
G.Saray'a transfer müjdesi! G.Saray'a transfer müjdesi! 11:48
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İşte Ryan Kent'in yeni takımı! İşte Ryan Kent'in yeni takımı! 22:59
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Beşiktaş'ta flaş Immobile gelişmesi! Yeni adresi... Beşiktaş'ta flaş Immobile gelişmesi! Yeni adresi... 22:29