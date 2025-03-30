İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Napoli - Milan 30. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli - Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli - Milan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli - Milan maçı 30 Mart Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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