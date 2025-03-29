Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Saint-Etienne sahasında PSG'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - PSG maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

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Fransa Ligue 1'de 27. haftada Saint-Etienne ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAINT-ETIENNE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint-Etienne - PSG maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

SAINT-ETIENNE - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Saint-Etienne: Larsonneur; Macon, Batunbinsika, Nade, Petrot; Ekwah, Bouchouari, Tardieu; Cardona, Stassin, Davitashvili.

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Lucas Beraldo, Pacho, Hernandez; Joao Neves, Doue, Fabian Ruiz; Dembele, Goncalo Ramos, Barcola.

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