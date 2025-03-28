Liga Portugal'da heyecan sürüyor. Gil Vicente sahasında Benfica'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gil Vicente - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Liga Portugal'da heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Gil Vicente ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gil Vicente - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIL VICENTE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gil Vicente - Benfica maçı 28 Mart Cuma günü saat 23.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

GIL VICENTE - BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gil Vicente: Andrew; Cruz, Sa, Fernandes, Mewesi; Caseres, Castillo, Garcia; Barmejo, Eduardo, Correia

Benfica: Trubin; Araujo, Silva, Carreras; Santos, Aursnes, Florentino, Soares; Bruma, Pavlidis, Akturkoglu