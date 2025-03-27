Beşiktaş - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE | BJK - FB maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbide Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek. karşılaşmaya dair detaylar merak edilirken arama motorlarında Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan, derbi karşılaşmasıyla devam ediyor. 22. hafta maçında Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı, Halit Kıvanç Stadyumu'nda Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Hakem Mehmet Alperen Güçyetmez'in düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve detayları merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe kadın futbol maçı 27 Mart Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşma iki takımın da YouTube kanallarından canlı yayınlanacak.

👉BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE KADIN FUTBOL MAÇI CANLI İZLE (BEŞİKTAŞ TV)👈

👉BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE KADIN FUTBOL MAÇI CANLI İZLE (FENERBAHÇE TV)👈