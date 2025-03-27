Barcelona - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Barcelona sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Barcelona - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Barcelona ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Barcelona - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Wolfsburg 27 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma DAZN Women`s Football YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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