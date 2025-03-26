Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Arsenal sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Real Madrid 26 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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