2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin, sahasında Brezilya'yı 4-1 mağlup etti ve turnuvaya katılma hakkı kazandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Brezilya karşıya karşıya geldi.

Son dünya şampiyonu Arjantin, mücadeleden 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Arjantin bu galibiyetle Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Arjantin'in galibiyet sayıları, 4. dakikada Julian Alvarez, 8. dakikada Enzo Fernandez, 37. dakikada Alexis Mac Allister ve 71. dakikada Giuliano Simeone'den geldi. Brezilya'nın tek golünü ise 26. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

Brezilya bu sonuçla tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde kalesinde 4 gol gördü.