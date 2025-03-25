MHK'den Halil Umut Meler'in sakatlık durumuyla ilgili açıklama!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), resmi sosyal medya hesabından İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan ve 2. yarıyı yönetemeyen Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2025- 16:16