MHK'den Halil Umut Meler'in sakatlık durumuyla ilgili açıklama!
Merkez Hakem Kurulu (MHK), resmi sosyal medya hesabından İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan ve 2. yarıyı yönetemeyen Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2025- 16:16
Merkez Hakem Kurulu (MHK), FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in, İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası tedavi sürecinin başlatılacağını duyurdu.
MHK tarafından yapılan açıklamada, Meler'in sakatlığıyla ilgili detaylı tetkiklerin bugün gerçekleştirileceği ve bu incelemelerin ardından tedavi sürecine başlanacağı bildirildi.