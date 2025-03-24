2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri heyecanı başladı. İngiltere ile Letonya kozlarını paylaşacak. Wembley Arena Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İngiltere - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere - Letonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İngiltere ile Letonya karşı karşıya gelecek. Wembley Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İngiltere - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere - Letonya maçı 24 Mart Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.