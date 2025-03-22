Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 21. hafta maçında Beşiktaş JK United Payment ile karşılaştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan dev derbide kazanan takım 3-0'lık skorla sarı kırmızılılar oldu.
Cimbom'un galibiyet golleri Ebru Topçu (2) ve Malado Diallo'dan geldi.
Galatasaray Petrol Ofisi, ligde geride kalan 21 maçta 13 galibiyete ulaştı ve 43 puanla 3. sıraya yükseldi. Beşiktaş JK United Payment ise 43 puanla 4. sıraya geriledi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 1-0 ile Beşiktaş JK United Payment olmuştu.