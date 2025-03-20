Oğuz Aydın: Hayallerim var ama...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Maç sonrasında Oğuz Aydın açıklamalarda bulundu.

İşte Oğuz Aydın'ın açıklamaları:

"Mutluyuz. 2007'den beri Macaristan'ı yenememiştik. Bu jenerasyon bunu başardı. İki asistim için mutluyum."

"Daha bir şey bitmedi. Daha ikinci maç var. İnşallah orada fişi çekeceğiz. Çok güzel bir gruba sahibiz. Orada turu geçeceğimize inanıyorum."

"Hayallerim var ama bunun için konuşmak için erken. En büyük hedefim milli takımda kalıcı olup tarih yazmak."