UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Danimarka sahasında Portekiz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Danimarka - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile Portekiz çeyrek final maçında mücadele edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Danimarka - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Portekiz maçı 20 Mart Perşembe günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

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