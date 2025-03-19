Wolfsburg - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Wolfsburg sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Wolfsburg - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolfsburg - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Wolfsburg - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - Barcelona 19 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...