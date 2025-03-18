UEFA'dan Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük'e görev

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, 19-26 Mart 2025 tarihleri arasında İtalya'nın Catanzaro şehrinde düzenlenecek olan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 5. Grup müsabakalarında görev alacak.Turnuvada İtalya, Fransa, İspanya ve Letonya mücadele edecek.

Ayrıca, FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacaktır.

OĞUZHAN ÇAKIR UEFA 17 YAŞ ALTI AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖREV ALACAK

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 19-25 Mart 2025 tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A3 Grubu müsabakalarında görev alacak. Turnuvada Fransa, Yunanistan, Danimarka ve Finlandiya yer alacak.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.